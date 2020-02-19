Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Erdoğan, İdlib ve Libya meseleleri için de “Akdeniz’de sular daha fazla ısınacak” diye konuştu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, MYK ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuşan Erdoğan, bir milletvekilinin “Gençler zamanında evlenmiyor, 30 yaşını geçince de hiç evlenmiyorlar. Normal yaşta evlenmelerini destekleyecek çalışmalar yapılmalı” demesi üzerine “Bununla ilgili çalışma yapacağız. Doğum oranını yükseltecek, teşvik edecek çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

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‘Masada ve sahadaki adımlarımızla işleri yoluna sokmaya çalışıyoruz’

İdlib’deki gelişmelere de değinen Erdoğan şunları söyledi: “Sorun yaşanan hadiseleri sorunsuz alanlarla karıştırıp sürecin işin içinden çıkılmaz hale gelmesini istemiyoruz. Türkiye’nin Rusya ile ticari ilişkileri var. Bu ticari ilişkiler, gerek Soçi Anlaşması ile gerek Adana Mutabakatı ile ilgili hadiselerden ayrı alanlardır. Sorun kısmını kendi içinde müzakere ederek, masada ve sahada atacağımız adımlarla yoluna sokmaya çalışıyoruz. Ama hem İdlib’deki hem Libya’daki süreç bundan sonra Akdeniz’deki suyu biraz daha ısıtacağa benziyor.”

2011’den bu yana İstanbul Sözleşmesi

Türkiye, Mayıs 2011’de Avrupa Konseyi ülkelerince İstanbul’da imzaya açıldığı için bu adı taşıyan Sözleşme’yi Kasım 2011’de Meclis’te onaylamıştı. Sözleşmeye, 2014’e kadar Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan ve Andorra, Fransa ve İsveç imza atıp yürürlüğe sokmuştu.

Almanya’da ise 2017’de Federal Meclis ve Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından onaylanan sözleşme, 2018’de yürürlüğe girmişti.

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Tam adı ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye tarafından 2011’de imzalandı. 2012’de de Resmi Gazete’de yayınlandı. Aynı yıl 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ yürürlüğe sokuldu.

2014’te devreye giren sözleşme Türkiye için önemli ve öncü bir adımdı.

Avrupa Birliği ise İstanbul Sözleşmesi’ni 2017’de imzalamıştı.