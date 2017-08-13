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Erdoğan ‘ihbar bekliyor’: ‘FETÖ’yle bağlantısı olanları partimizde barındıramayız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ‘yle bağlantılı isimleri AKP çatısı altında barındıramayacaklarını belirterek, partililerden ‘varsa’ bu isimleri hemen bildirmelerini istedi.

‘Yolunu kaybedenler de oldu’

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Antalya’da, partinin il danışma meclisinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda bunların sayısı ve oranı çok küçük.”

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‘Varsa hemen bildirin’

“Partiyi sırtlamak yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmek de milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler, ümmeti parçaladılar. Utanmadan, sıkılmadan şu anda Pensilvanya’da, Almanya’da park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Afrika’ya kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.”

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