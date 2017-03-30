Erdoğan ‘gerek görmedi’: TRT’de propaganda konuşması yapmayacak

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu yaklaşırken miting ve konuşmalarını sıklaştıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TRT’deki konuşma hakkını kullanmayacağı belirtildi.
Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre referanduma ilişkin mevzuatta 9-15 Nisan arasında mecliste grubu bulunan siyasi partiler ve cumhurbaşkanının TRT’de propaganda konuşması yapma hakkı bulunuyor.
Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığına yazı yazarak, Erdoğan’ın TRT konuşması hakkını kullanıp kullanmayacağını sordu. Soruya önceki gün yanıt veren cumhurbaşkanlığı Erdoğan’ın bu hakkı kullanmayacağını açıkladı.
Erdoğan’ın hemen her konuşması kanalların tamamına yakını tarafından anında yayınlanıyor.
2010 yılındaki referandumda dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu hakkını kullanmamıştı.