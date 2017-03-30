Erdoğan ‘gerek görmedi’: TRT’de propaganda konuşması yapmayacak

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Kürtlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ öngören anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vermek için onlarca sebebinin olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de ‘Hayır’ diyenlerin üç nedeni varsa, Kürtlerin 30 sebebi vardır” diye konuştu.