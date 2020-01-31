Erdoğan: ‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız’ diye utanmadan soruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki deprem sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplanan paraların akıbetiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi: “‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?’ diye utanmadan soruyor. Yerine gittiği gibi, biz milli bütçeden harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.”

Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahelesini bu depremde yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, “Elazığ ve Malatya’da can kaybına yol açan depremi yaşadık. Hastanelerimizde 48 kişinin tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi olan yok. Deprem bölgesinde yaklaşık 25 bin çadır kuruldu” dedi.

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Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi: “Van’da Edremit diye bir ilçe var, sorun bilmez. Orayı adeta biz denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik. Bingöl depremenin hemen ardından deprem bölgesindeydik. Orada da süratle bugünkü Bingöl’ü inşa ettik. Bunun bundan haberi yok. Utanmadan nereye harcadığımızı soruyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı.”

Bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlattıklarını söyleyen Erdoğan şunları söyledi: “Toplam 6 bin 400 yeni konutu süratle yaparak vatandaşlara teslim edeceğiz. Ülkemizi depreme hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 arasındaki toplamı 66 milyar lira. 2019 fiyatlarıyla 147 milyar lira. Harcanan kaynak ise bu rakamın yaklaşık beş katı.”

‘Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor’

Erdoğan, İsrail’in ABD’nin desteğiyle işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalıştığını savunarak şöyle devam etti: “Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail haksız ve hukuksuz şekilde bugünkü sınırlarına ulaştı. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin’i yok eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz… Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe’ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak? Ya Abu Dabi yönetimi, bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Başlarında kipa olanlar da alkış tutuyor, onlar da alkış tutuyor.”