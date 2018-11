Erdoğan, ‘Demirtaş kararı’nı eleştirdi: Bunun adı özgürlük değil ‘terörperestliktir’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun sona ermesi yönündeki Avrupa insan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını eleştirmeye devam ederken, “Bunun adı özgürlük değil, düpedüz ‘terörperestlik’tir, terörist seviciliktir” dedi.

Erdoğan, AİHM’nin ‘Demirtaş kararı’na daha önce de “Bizi bağlamaz” diye tepki göstermişti. Bu tavır Avrupa’da da eleştiri konusu olurken, Erdoğan 48’inci Muhtarlar Toplansı’nda Demirtaş konusundaki tutumunu sürdürdü.

Erdoğan şunları söyledi: “Dünyada demokrasinin böylesine yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği pek az ülke vardır. Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalışmasına. Gerçek demokrasi onların asla işine gelmez. Mesela AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar sırasında insanları tamamı yalan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun vahşice katletmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu? Elinde sadece bu hadise sebebiyle aralarında Yasin Börü’nün de bulunduğu 50 insanın kanı için sergilenen gayretin milyonda biri acaba o masumlar için gösterilmiş mi? Belediye otobüsünde diri diri yakılan genç kızımıza, daha bir kaç önce patlatılan bombayla 11 aylık bebeğiyle birlikte hanım kardeşimize gösterilmeyen ilgi, onlara katledenlere adeta yağdırılıyorsa burada bir sorun vardır.

Bugün Avrupa’nın hangi şehrine giderseniz gidin terör örgütü yandaşları at koştururken, ülkesini ve milletini seven vatandaşımıza adeta nefes aldırmıyor. AİHM sen neredesin? Bunları görüyor musun? Bunlar hakkında verilmiş bir kararın var mı?”

‘FETÖ’cüleri baş tacı yapan ülke…’

‘FETÖ’ mensuplarını baştacı yapan hiçbir ülkenin, kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkının bulunmadığını dile getiren Erdoğan “Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terörperestliktir, terörist seviciliktir. Buradan Avrupalı dostlarımızı ikaz ediyorum. O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün emin olunuz sadece nefretlerini ve sloganlarını değil, silahlarını da size çevireceklerdir” diye konuştu.

Kavala’yı da andı: Arkasında Macar Yahudisi Soros var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gezi eylemlerine yönelik sözlerini de gündeme getiren Erdoğan şöyle devam etti: “Gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Düşünebiliyor musun? (İş insanı Osman Kavala’yı kastederek) Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye’deki temsilcisi de babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen; işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride. Suçu olmayan herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın? Bir kez daha tekrarlıyorum.”

Tutuksuz yargılamaya Can Dündar örneğiyle karşı çıktı

Kavala soruşturmasıyla bağlantılı olarak yapılan ‘Anadolu Kültür operasyonu’yla ilgili de Kılıçdaroğlu’nun “Bunların hepsi akademisyen. Davet etseydiniz onlar zaten gelirdi” demesini de eleştiren Erdoğan hakkında mahkumiyet kararı verilen gazeteci Can Dündar’ın Almanya’da yaşamasına atıfta bulunarak şunları söyledi: “Senin işte o beyefendi dediklerinden bir tanesi de yine köşe yazarıydı. 5 yıl 10 aya mahkum oldu. Fakat cezaevine göndermedi onu yargı. Tutuksuz devamını sağladı. Peki ne yaptı? Kaçıp Almanya’ya gitti. Şimdi Almanya’da bu zat. Almanya’da Türkiye’nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. El bebek gül bebek her türlü ödüllendirmeye tabi tutuluyor. Oradaki kampanyaları o idare ediyor. Bay Kemal, sen bunu görmüyor musun? Mahkum edilmiş bir adamı yargı boş bulundu serbest bıraktı. O da kaçıp Almanya’ya gitti. Müslüman bir kere sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Türkiye’ye diz çöktürme, ülkemizi teslim alma projesinin elemanları hala dayanışma içerisindeler. Geziyi övenler, yahu bunlar değil miydi cam, çerçeve her tarafı yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Devletin otobüslerini yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Esnafın dükkanlarını yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Bunlara biz hoşgörüyle mi bakacağız?”