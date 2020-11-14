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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan bir kez daha: Ekonomi, hukuk ve demokraside ‘yepyeni seferberlik’ başlatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi, hukuk ve demokraside ‘yepyeni bir seferberlik’ başlatıldığını ifade etti.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, AKP’nin Kars ve Karaman kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

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Cumhurbaşkanı, ekonomi yönetiminin yeniden oluşturulduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı: “Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz.”

Erdoğan, ‘corona’ tedbirlerine uyulmasını beklediğini yineleyerek, “Milletimiz maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyarsa sert tedbirler almamıza gerek kalmaz. Soğuk algınlığı ve grip de yavaş yavaş artacak. Kurallara uymazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz” diye konuştu.

İlk değil

Erdoğan ilk olarak, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifasının ardından, 11 Kasım’da istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlatılığını söylemiş, yargıda da yeni adamlar atılacağını belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı dün de, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale geldi” diyerek ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulunmuştu.

Erdoğan’dan hem ekonomi hem hukuk reformu vaadi

Erdoğan: Yeni seferberlik başlatıyoruz

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