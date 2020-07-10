Erdoğan: Ayasofya’yı 24 Temmuz cuma günü ibadete açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın cami olarak hizmete açılmasını sağlayan Danıştay kararının ardından yaptığı açıklamada Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecektir” dedi.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, “Ayasofya’nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir” dedi.

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Ayasofya’ya girişin ücretsiz olacağını belirten Erdoğan, “Tüm camilerimiz gibi Ayasofya’nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

‘Herkes karara saygı duymalı’

“Herkesi Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya’nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz.”

Cumhurbaşkanı, Ayasofya’nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını bugün (10 Temmuz) iptal etmiş, böylece Ayasofya’da ibadet yolu açılmıştı.