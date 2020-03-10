Erdoğan: AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği’yle (AB) yeni bir süreç başlatılabileceğini söyledi.

Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

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AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz

“İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve liderlik testidir. AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için biz pek çok adım attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. AB başkanları, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB’nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler.

Yunanistan’a hesap soracağız

İdlib’de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır. Yunanistan’a teklifimdir, kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan’da kalıcı değil. Avrupa’nın diğer ülkelerine geçip gitsinler. Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların hesabını soracağız.

İstanbul’da öçlü ya da dörtlü zirve

(Suriye’de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, dört günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür. (Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la) Salı günü İstanbul’da bir araya geleceğiz. (Britanya Başbakanı) Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız.”