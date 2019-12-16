Ercüment Akdeniz: Irishman’i her işçi ve emekçi izlemeli

Sinema eleştirmeni arkadaşım Şenay Aydemir, Gazete Duvar’daki yazısında Irishman için şöyle demişti: “Belki bir başyapıt değil ama tam bir klasik!”

Tamamen katılıyorum. Bu klasik filmi imkan bulan her işçi ve emekçinin izlemesini temenni ediyorum. Keşke mücadeleci sendikacılar bir imkan bulup buna öncülük yapsa. Elbette Irishman’i izlerken Türkiye’deki sendikaların durumunu, sendikalara sirayet etmiş burjuva iş birlikçisi yapıları düşünerek izlemekte fayda var. Çünkü ülkemizde “soğuk savaş” döneminde sosyalizme karşı yapılandırılan işçi sendikaları uzun yıllar “Küçük Amerika” hayalinin içinde salınıp durdu. Ve ondan en lanet şeyleri öğrenerek bugünlere geldi.

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Ercüment Akdeniz’in yazısı