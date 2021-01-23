En zengin 10 milyarderin pandemide artırdığı serveti herkesi aşılamaya yetiyor

Yardım kuruluşu Oxfam’a göre, dünyanın en zengin 10 milyarderinin salgın sırasında artırdıkları serveti dünyadaki herkesi aşılamak ve salgının neden olduğu yoksulluk artışını tersine çevirmek için yeterli.

Fotoğraf: Oxfam

Britanya merkezi uluslararası yardım kuruluşu, en zenginler için daha yüksek vergi uygulanması çağırsının yanı sıra geçen yıl en çok kazanan 32 küresel şirkete geçici fazla gelir vergisi önerisi getirdi.

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Oxfam geçen yıl mart ortasından sonuna kadar en zenginin 10 kişinin servetinin toplamda 540 milyar dolar (4 trilyon lira) arttığını hesapladı.

Raporda en yoksullara desteğin azaldığına dikkat çekilerek, bunun yoksullukla mücadelede 10 kayıp yıl tehdidi yarattığı belirtildi.

‘The Inequality Virus‘ (eşitsizlik virüsü) raporuna göre, Covid-19 hemen hemen her ülkede aynı anda ekonomik eşitsizliklerin büyümesine yol açabilir. Bu durum kayıtların tutulmaya başladığı yüz yıldan fazla bir süredir ilk kez yaşanıyor.

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Artan eşitsizliğin önüne geçilmezse, 2030’da salgının başlangıcına göre yarım milyar daha fazla insanın, günde 4 pound’dan (40 lira) az parayla, yoksulluk içinde yaşayacağı uyarısında bulunulan raporda kadınların erkeklerden daha sert etkilendiği belirtildi.