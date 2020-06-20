Emniyet duyurdu: Nurteç Canan’ı vuran eşi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nurtaç Canan’ın eşi R.’nin gözaltına alındığını açıkladı.
Yazılı açıklama yayınlayan EGM, Canan’ın İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 Haziran’da ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurulduğunu dile getirdi.
Açıklamada, Canan’ın eşinin 19 Haziran’da İstanbul’da polis tarafından yakalandığını ve yasal işlemin başlatıldığını belirtti.
EGM, “Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.