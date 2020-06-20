Emniyet duyurdu: Nurteç Canan’ı vuran eşi gözaltında

AYM hem 2017 yılında verdiği kararla hem de dün vermediği kararlarla Demirtaş’ın Anayasal haklarının ihlal edilmesinde önleyici rolünü oynamadı. Aksine Demirtaş’ın ‘hürriyet’ ve ‘siyaset yapma’ haklarını ihlal eden devlet mekanizması içinde yer alma tercihinin de altını çizmiş oldu.