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Yaramazlara biraz batar!

Emniyet duyurdu: Nurteç Canan’ı vuran eşi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nurtaç Canan’ın eşi R.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Yazılı açıklama yayınlayan EGM, Canan’ın İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 Haziran’da ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurulduğunu dile getirdi.

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Açıklamada, Canan’ın eşinin 19 Haziran’da İstanbul’da polis tarafından yakalandığını ve yasal işlemin başlatıldığını belirtti.

EGM, “Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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