Ekvador’da sevdiklerinin cansız bedenini günlerce evde tutuyor ya da sokağa bırakıyorlar

Covid-19 salgını süresince hastanelerdeki yatak sayısının ve cenaze hizmetlerinin yetersiz kaldığı Ekvador’un Guayaqil kentinde çoğu kişi ölen yakınlarını günlerce evde tutuyor, bazıları sevdiklerinin cansız bedenini sokağa bırakmak zorunda kalıyor.

Fotoğraf: Reuters

Cuma akşamı açıklanan verilere göre 3 bin 368 vakanın olduğu ülkede 145 kişi öldü; bunun 102’si Guayaqil’i içeren bölgede. Covid-19 dışındaki sebeplerden ölenler de düşünüldüğünde kentin sağlık ve cenaze hizmetlerinin çöktüğünü söyleyen halk, cenazeleri sokağa bırakmaktan büyük rahatsızlık duyguklarını ancak başka çareleri olmadığını söylüyor.

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Uluslararası basın kuruluşlarının kamera ve objektiflerine takılan cansız bedenleri bırakanlar, kaybettikleri yakınlarının Covid-19 belirtileri gösterdiğini ancak hastanede yer olmadığı için test yapılmadığını, tedavi şansının olmadığını anlatıyor.

Reuters’a konuşan Fernando Espana, “Beş gündür bekliyoruz. Kimse gelip cenazeyi almadı. 911’i aramaktan yorulduk. Bize sürekli beklememizi söylüyorlar ama gelmiyorlar” diyor.

Aile ferdinin cansız bedenini siyah bir plastik torbaya koyup bir odada tutan ve iki pervaneyle odayı havalandırmaya çalışan Espana’nın komşusu ise “Koku dayanılmaz halde. Bu sadece bir örnek. Çare bulmazlarsa corona dışındaki nedenlerden ölen ve hastalanan da olacak” diyerek yaşananları anlatıyor.

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Espana, bazılarının motosikletle cesetleri sokağa bıraktığını birkaç gün sonra yetkililerin gelip aldığını anlatarak, “Böyle bir şey yapmak istemiyorum” diyerek duruma isyan ediyor.

2.9 milyon nüfuslu kentte yetkililerin 23-30 Mart’ta 300’ü aşkın cenazeyi evden aldığını anlatan belediye başkanı Cynthia Viteri, Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı videoyla hükümetten acilen yardım istedi.

Ancak, “Ölülerimizi bile evden almıyorlar. Kaldırımlarda bekletiyorlar. Bu ülkenin sistemine ne oldu? Evde ölenlerin ölüm nedenini bilmemiz şart “ ifadelerini kullanan Viteri’nin yardım talebi henüz karşılık bulmadı.