Eğitim-Sen’den mücadele çağrısı: Hayır, gitmiyoruz!

Eğitim-Sen, Ankara Üniversitesi’nde, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 72 akademisyenin okullarını terk etmeyeceğini duyurarak, herkesi birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Ankara 5 Nolu Eğitim-Sen şubesinden yapılan açıklamada, 72 akademisyenin ihracıyla üniversitenin tarihi fakültelerinde eğitimin sürdürülemez hale geldiği belirtilirken, ihraç edilen akademisyenlerin kampüslerini terk etmeyeceği, odalarını boşaltmayacağı söylendi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde yarın 12:30’da büyük bir toplanma yapılacağını belirten sendika, üniversitenin tüm mezunlarını, diğer okullardan akademisyenleri ve yurttaşları davet etti.

Sendikadan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“7 Şubat gecesi açıklanan 686 Sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi’nden 72 Akademisyen arkadaşımız daha ihraç edildi. Son ihraçlarla birlikte Ankara Üniversitesi bünyesindeki bazı programlarda eğitim-öğretim sürdürülemez hale geldi. Artık KHK’lar sadece arkadaşlarımızın mesleğini değil, Ankara Üniversitesinin tarihi öneme sahip fakültelerini ve de belki de en önemlisi, öğrencilerimizin eğitim hakkını hedef alır hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu acı tablonun en önemli sorumlusu olan Rektör Erkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi’nin hem geçmişini hem de geleceğini karartmaktadır.

Akademisyen arkadaşlarımıza, fakültelerimize ve öğrencilerimize yönelik bu hoyrat saldırganlığa sessiz kalmayacağız! Yıllarımızı verdiğimiz sınıflarımızı, kampüslerimizi, öğrencilerimizi terk etmeyeceğiz. Kimse arkadaşlarımızı bizden söküp alamayacak! Bugünden itibaren tüm öğrencilerimizi, tüm mezunlarımızı, tüm dostlarımızı ihraç edilen akademisyen arkadaşlarımızla birlik olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

İhraç edilen hiçbir akademisyen arkadaşımız odalarını bırakıp gitmeyecek. Hocalarımızın odalarını boşaltmaya çalışanlara inat, o odaları kalabalıklarla doldurmaya çağırıyoruz. Çayımızı, sohbetimizi, anılarımızı çoğaltmaya çağırıyoruz!

İhraç edilen akademisyenlere ve diğer kamu emekçisi arkadaşlarımıza destek vermek için, bu akşam (9 Şubat) saat 18.00’de KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve Mali Müşavirler Odası’nın Ankara’daki bileşenleri ile birlikte Sakarya Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenlenecek. Tüm demokratik kamuoyunu meydanları doldurmaya çağırıyoruz. Sesimizi, sözümüzü, birlikteliğimizi çoğaltmaya çağırıyoruz!

HAYIR, GİTMİYORUZ! KAMPÜSLERİ TERKETMİYORUZ!

10 Şubat Cuma günü saat 12:30’da Cebeci Kampüsü’nde bir Büyük Buluşma gerçekleştireceğiz!

Ankara Üniversitesi’nin yok edilmek istenen geçmişine ve geleceğine sahip çıkabilmek için, Ankara’nın tüm üniversitelerinden akademisyen dostlarımız, eski mezunlarımız, milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte bizler Cebeci Kampüsünde olacağız.

Arkadaşlarımızı üniversiteden göndermek isteyenlere karşı “Hayır Gitmiyoruz” diyebilmek için, mücadelemizi hep beraber sürdürebilmek için sizleri de aramıza çağırıyoruz.

Gelin gücümüzü, dayanışmamızı, umudumuzu birlikte çoğaltalım.”