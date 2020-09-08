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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim-Sen: Salgın baskılanmadan yüz yüze eğitim mümkün değil

Eğitim-Sen, yüz yüze eğitimin gerçekleşmesinin şu an mümkün olmadığını belirterek 171 okulda Covid-19 vakası ya da hasta temaslı çalışana rastlandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Covid-19 salgını nedeniyle marta ayından beri kapalı bulunan okullarda 21 Eylül’de yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. Ancak hızla artan vaka sayılarının eğitimi nasıl etkileyip etkilemeyeceği konusunda tartışma yaratmıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan sendika, Sağlık Bakanlığı’nın güz döneminde üniversitedeki derslerin uzaktan yapılmasını istemesinin, durumun ciddiyetini ortaya koyduğu dile getirildi.

Yüz yüze eğitime en kısa sürede başlanmasının hedeflenmesinde geniş bir uzlaşı oluştuğu aktarılan açıklamada, “Ancak, salgının kısmi de olsa baskı altına alınamadığı, eğitim kurumlarında yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı koşullarda bunun gerçekleşmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

Sendika şunları kaydetti: “Okullarda yüz yüze eğitime başlanamazsa uzaktan eğitimin nasıl olacağı ise ayrı bir tartışma konusudur. Uzaktan eğitime erişim, yapılacak eğitimin içeriği, kullanılacak ders içerikleri, uzaktan eğitimle ilgili yapılacak düzenlemeler zaman kaybetmeden tartışmaya açılarak hızlıca en temel sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmalıdır. Önümüzdeki günlerde sendikamız Eğitim Sen tüm bu konuları tartışmaya devam edecek, öneri ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşmayı sürdürecektir.”

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Eğitim-Sen, Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarını da sitesinden duyurdu.

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