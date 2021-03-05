Eğitim bakanı: Yüz yüze eğitime katılım yüzde 70-80’lerde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve liselerde yüz yüze eğitime katılım oranını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, illerin risk durumuna göre 2 Mart’ta yeniden başlamıştı.

Reklam

Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Selçuk, okulların açılmasıyla, veriye dayalı olarak katılımın ölçüldüğünü ifade etti.

Bakan, şöyle devam etti: “Yaptığımız çalışmalar, ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in, liselerde ise yüzde 70’in üzerinde katılım olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar bize çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ama tedbirlerimizi güçlendirmek ve ortaya çıkacak muhtemel problemlerle ilgili önlemler almak öncelikli vazifemiz.”