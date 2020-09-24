Eğitim bakanı: 1.5 milyon öğrencinin bilgisayar sorunu var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1.5 milyon öğrencinin bilgisayarı olmaması nedeniyle uzaktan eğitim almada sorun yaşadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

CNN Türk’te canlı yayına katılan Selçuk, en riskli grupların lise öğrencileri olduğunu ifade etti. Bakan, iki gün yüz yüze eğitimin yetmeyeceğini ancak Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin beklendiğini dile getirdi.

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Selçuk’un açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Veliler endişede haklı’

*Veliler endişe etmekte haklılar. Bizim endişemiz, bu endişelerin toplamından fazla. Gerçekten büyük bir sorumluluk. Bazı kararları vermek, danışarak istişare ederek karar vermek gerçekten büyük bir sorumluluk. Okulları geziyorum. Hatta kimi okulları çat kapı ziyaret ediyorum. Şaşırıyorlar. Gördüğüm şey şu; inanılmaz bir dikkat var. O kadar büyük farkındalık var ki anlatamam.

*Yüz yüze eğitimde iki gün yetmez. Net söylüyorum. Bunu biz tercih etmiyoruz. Keşke okulları hemen açabilsek. Bizim sorumluluğumuz ne? Okulu açmak. Bizim odaklandığımız bu. Okulları açınca ne yapacağız? Bize düşen gereğini yapmak. İlla ‘Uzaktan eğitim olsun’ diye istemiyorum. Benim açımdan çocukların ilk ihtiyaçları duygusal bağ. Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla bir bağ kurma.

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İkinci sınıflar da okula gidebilir

*Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu marttan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2’nci sınıfları okula almak için çalışmamız var. (Şu an okul öncesi ve birinci sınıflar okula gidiyor.)

Lise grubu riskli

*Biz Türkiye’de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.

*Bilim Kurulu’nun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor. Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız riskli. Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar, böylece riski azaltıyoruz.

1.5 milyon öğrencide bilgisayar yok

*Sadece yaylalar, mezralar, uzak köyler vs… Operatörün altyapı yapmadığı yerler var. Altyapı kurmak benim vazifem değil ama benim o çocuklara da bir seçenek sunmam lazım. Diyelim ki Ankara’nın kenar mahallesindeki bir çocuğun bilgisayarı olmayabilir. 1.5 milyon kadar öğrencimizin bilgisayar sorunu var. Bizim 18 milyon öğrencimiz var. 16-16.5 milyona zaten ulaşıyoruz, bunu EBA’dan biliyorum. Ulaşamayanları da bizimle temasları olmamalarından biliyorum. Biz zaten bu işin yüzde 90’ını bir noktaya getirmişiz, geri kalanı için de çalışıyoruz. Bizim için esas olan televizyon. Sınavda sorumlu olacağı dersler var, tekrarları var.