Ege’nin geçici rektörü Dedeoğlu ‘koltuğun hakkını veriyor’: Beş dekan görevden alındı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) soruşturması nedeniyle Ege Üniversitesi rektörlüğünden alınan Cüneyt Hoşcoşkun’un yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, üç rektör yardımcısı ve beş dekan ataması yaptı.

Dedeoğlu, 2015 yılının eylül ayında Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulan geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği bakanı olarak görev yapmıştı.

Yeni komisyonlar kuruluyor

Rektörlük koltuğuna oturduktan kısa süre sonra, rektör yardımcıları Prof. Dr. Handan Ak ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu’yu görevden alan Dedeoğlu şimdi de eczacılık, eğitim, fen, iktisadi ve idari bilimler, tıp, iletişim, mühendislik, spor bilimleri ve su ürünleri fakültelerinin dekanlarını görevden aldı.

DHA’nın haberine göre bazı yüksekokul ve enstitü müdürlerinin de görevden alındı.

Habere göre Dedeoğlu, görevden aldığı dekanlarla randevu talep etmelerine rağmen görüşmedi. Görevden almalar da elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden gönderilen yazıyla yapıldı. Ayrıca Dedeoğlu, OHAL kapsamında idari olarak başlatılan tüm ‘terör örgütü ve yolsuzluk’ soruşturmalarını durdurdu, yeni ceza ve disiplin komisyonları oluşturmak için kolları sıvadı. Fen Fakültesi’nde dekanlık da yapan ve bir süre önce hakkındaki soruşturma nedeniyle açığa alınan bir öğretim üyesi de görevine döndü.

Başçı’nın kızkardeşi dekan olarak atandı

Rektör yardımcılığı görevine Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Cengiz Metin, Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu ve Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Nefise Ülkü Karabay Yavaşoğlu’nu atayan Dedeoğlu’nun, görev değişikliğine gittiği diğer dekanlıklar şöyle: Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsniye Kayalar’ın yerine Esra Baloğlu, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Çaklı’nın yerine rektör yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Metin, Fen Fakültesi Dekanı İsmet Karaca’nın yerine Prof. Dr. Alpay Kırlangıç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Berber’in yerine ise bir dönem Merkez Bankası Başkanlığı yapan Erdem Başçı’nın kız kardeşi Prof. Dr. Asiye Özlem Önder.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gaye Erel’i de görevden alan Dedeoğlu, bu göreve henüz kimseyi atamadı.

DHA’nın haberinde Dedeoğlu’nun İletişim Fakültesi’nin dekan vekilliğini de yapacağı da belirtildi.