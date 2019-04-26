Ege Üniversitesi’nde ders ve sınavlar cuma namazına göre ayarlanacak

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Canan Fisun Abay mesai, ders ve sınav saatlerinin cuma namazı ile çakışmayacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili talimat verdi.

Fotoğraf: DHA

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abay’ın imzası ile yayımlanan talimat metni, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

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Daha önce, YÖK Başkan Vekili Rahmi Er imzasıyla 4 Nisan 2018 tarihinde, tüm üniversite rektörlüklerine ders ve sınav saatlerinin cuma namazına engel olmayacak şekilde düzenlenmesi talimatı veren bir yazı gönderilmişti.





