Ege Üniversitesi raporu: Hayalet fakülteler, kampüste kaçak binalar, kayıp malzemeler

Ege Üniversitesi’nde alınmayan teçhizatın alınmış gibi masraf gösterildiği, bazı fakültelerin de kurulduğu günden beri hiç öğrencisinin bulunmadığı Sayıştay raporunda yer aldı.

Raporda Diş Hekimliği Fakültesi ve Deney Hayvanları binası klima ve havalandırma tesisatı malzemeleri alım işi kapsamında yüklenici firmadan alınan 24 kalem teçhizatın, fiili sayım sırasında yerinde olmadığı tespit edildi.

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Ege Üniversitesi ihale sonuçlandıktan sonra mal veya malzeme tesliminin doğrudan ilgili birime ve teknik personele yapıldığını belirtti. Bunun üzerine Sayıştay, ilgili personal hakkında soruşturma açılmasını tavsiye etti.

Bilimsel araştırmalar usulsüz yapılmış

Raporda Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (BAP) düzenlemelere aykırı olarak yapıldığı kaydedildi. Buna göre 2011 ile 2017 yılları arasında yürütülen çok sayıda bilimsel projenin ara raporları tüm uyarılara rağmen hazırlanmadı, bu raporlar takip edilmedi ve projelere ilişkin hiçbir yaptırım uygulanmadı. Bu kapsamda 19 proje için 175 bin 806 lira ödendi.

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Yerleşkede kaçak inşaat!

Raporda üniversiteye ait çok sayıda binadan sadece Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’ne yapılan ilave yurt binaları, Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Binası, BİLFEN İlköğretim ve Ortaöğretim, EGEYURT A- B Bloklar ve dükkanlar, Çocuk Hastanesi, Tevfik Fikret Eğitim Kurumu’nun yapı kullanım belgelerinin olduğu aktarıldı.

Bazı fakülteler ‘hayalet’

Anadolu’da yer alan bazı üniversiteler gibi Ege Üniversitesi’nde de bazı fakültelerin ‘hayalet’ niteliğinde olduğu Sayıştay raporuna girdi. Raporda Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin kurulduğu 2012’den bu yana öğrencisinin olmadığı, fiilen eğitime başlanmadığı ancak fakülte giderleri için 102 bin 14 lira bütçe harcaması yapıldığı belirtildi.

Öte yandan hiç öğrencisi bulunmayan Ödemiş Sağlık Yüksekokulu’nda beş kişilik personelin görev yaptığı raporda yer alan bilgiler arasında.

‘Akademisyenlerin bilgi düzeyini ölçecek veri yok’

Rapordaki öğretim üyeleri başlığında ise, Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi, İletişim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi’nin kanunen vermekle yükümlü olduğu zorunlu ders yükünü tamamlamamış öğretim üyelerinin bulunduğu halde aynı bölümde görevli diğer bazı öğretim üyelerine ek ders görevi verildiği kaydedildi.

Ayrıca üniversite bünyesinde çeşitli eğitim birimlerinde toplam 328 kişinin öğretim görevlisi olarak çalıştığı belirtilip, öğretim görevlisi olarak seçilen kişilerin sahip oldukları yetenek ve bilgi düzeylerini ölçecek hiçbir verinin bulunmamasının, görevlendirilenlerin yeterlilikleri konusunda tereddütlere neden olduğu bildirildi.