Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünya Sağlık Örgütü uyardı: ‘Corona’ tedavisinde ibuprofenli ilaç kullanmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığı semptomları gösteren kişileri ibuprofen etkin maddeli ilaçları kullanmama yönünde uyardı.

Fotoğraf: Unsplash/Nazim Zafri

AFP’nin haberine göre İsviçre’nin Cenevre kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler Sağlık Ajansı uzmanlarının ‘corona’yla ilgili kapsamlı bir kılavuz hazırlığında olduğunu söyledi.

Reklam

Lindmeier, “Bu arada, kendi kendini tedavi amacıyla parasetamol kullanılmasını ve ibuprofen kullanılmamasını öneriyoruz. Bu önemli” dedi.

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen, Nurofen ve Advil gibi ilaçların da etken maddesi.

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında 8 bin 148 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 bin kişide virüs tespit edildi.

Reklam

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 hastalığının pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu.

‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 8 bini geçti, virüs kapanlar 200 bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü ‘corona’yı küresel salgın ilan etti

SON HABERLER

Paris’ten dönen bir yolcuya özel muamele: Polis marifetiyle otobüsten indirildi

Bugün Fransa’nın başkenti Paris’ten kalkan uçakla İstanbul’a getirilen yolculardan biri polis marifetiyle otobüsten indirildi. Aynı uçaktaki avukatın anlatımına göre yolcu ailesine teslim edilmek üzere alındı. Diğer yolcular ise iki saate yakın otobüste bekletildikten sonra karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...