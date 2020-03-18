Dünya Sağlık Örgütü uyardı: ‘Corona’ tedavisinde ibuprofenli ilaç kullanmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığı semptomları gösteren kişileri ibuprofen etkin maddeli ilaçları kullanmama yönünde uyardı.

Fotoğraf: Unsplash/Nazim Zafri

AFP’nin haberine göre İsviçre’nin Cenevre kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler Sağlık Ajansı uzmanlarının ‘corona’yla ilgili kapsamlı bir kılavuz hazırlığında olduğunu söyledi.

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Lindmeier, “Bu arada, kendi kendini tedavi amacıyla parasetamol kullanılmasını ve ibuprofen kullanılmamasını öneriyoruz. Bu önemli” dedi.

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen, Nurofen ve Advil gibi ilaçların da etken maddesi.

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında 8 bin 148 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 bin kişide virüs tespit edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 hastalığının pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu.