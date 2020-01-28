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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Sağlık Örgütü ‘corona’ virüsünün alarm seviyesini yükseltti: Hata yaptık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’in Wuhan kentinde başlayan ‘corona’ virüsüyle ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini ‘orta’ değerlendirmekte hata yaptıklarını açıkladı, risk ‘yüksek’ olarak güncellendi.

Fotoğraf: Reuters

AFP’ye açıklama yapan DSÖ yetkilileri bu düzeltmenin uluslararası kamu sağlığı açısından ‘acil durum ilanı’ anlamına gelmeyeceğini söyledi.

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DSÖ, geçtiğimiz hafta uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmek için erken olduğunu belirterek, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riskinin küçük bir ihtimal olduğunu söylemişti. 

Çin’de ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı 100’ü aşarken, devletin yayın organı People’s Daily ‘corona’ olduğu teyit edilen vakaların sayısının 4 bin 193’e yükseldiğini açıklamıştı.

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