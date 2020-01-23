Dünya Sağlık Örgütü, ‘corona’ virüsü için acil duruma gerek görmedi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de ortala çıkan yeni tür ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgın için ‘uluslararası acil durum’ ilan edilmesine şimdilik gerek duyulmadığını açıkladı.

WHO acil durum komitesinin açıklaması. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre, örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkez binasında yaptığı açıklamada, acil durum ilan edilmesine gerek duyulmamakla birlikte, virüsün yol açtığı hastalıkların gelişiminin, ‘her dakika izleneceğini’ bildirdi.

Reklam

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus, 16 bağımsız uzmandan oluşan örgütün acil durum komitesinin, salgındaki son vakaları gözden geçirdiğini ve alınacak önlemler konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, “Bu, Çin için acil bir durum, henüz dünya sağlığı için aciliyet oluşturmuyor” dedi.

Çin’de ‘corona’ virüsünün bulaştığı iki şehirde şimdiye kadar toplam 18 kişi hayatını kaybetti.