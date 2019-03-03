Dünya Ekonomik Forumu: Kadın-erkek eşitliğinin gelmesine 202 yıl var

Dünya Ekonomik Forumu’nun son verilerine göre, kadın-erkek eşitsizliğinin tüm alanlarda kapanması için 108 yıl, ekonomideki eşitsizliğin giderilmesi için 202 yıl gerekiyor.

Fotoğraf: Reuters

“Kadınlar, İş Hayatı ve Hukuk 2019: On Yıllık Reform Dönemi’ adındaki raporda yer alan endekse göre, halen 2.7 milyar kadının erkeklerle aynı şekilde iş tercihi yapmaları yasal olarak kısıtlanmış durumda.

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35 ülke, işyerinde cinsel tacize karşı yasal koruma önlemleri uygulamaya koyarak 10 yıl öncesine göre neredeyse 2 milyar kadına koruma sağlamış

187 ülkede sekiz göstergeye göre, 10 yıllık bir zaman dilimi için puanlama yapan endekse göre 130 ülkede kadınların ekonomik hayata katılımlarını iyileştiren 274 reform yapılmış.

Eşit işe eşit ücret: 187 ülkeden sadece 13’ü

187 ülke içinde sadece 13 ülke eşdeğer işler için eşit ücretlendirmeyi zorunla hale getirmiş.

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Dünya Bankası’nın raporuna göre 56 ülke geçtiğimiz 10 yıllık dönemde kadınların fırsat eşitliğini arttırmaya yönelik hiçbir reformu uygulamaya koymamış.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 ‘Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, Türkiye 149 ülke arasında 130. sırada bulunuyor.