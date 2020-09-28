Düğünde 20 ferdine virüs bulaşan aile: Toplumu bir araya getirmeyelim

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sarı ailesinin 20 ferdine katıldıkları düğün sonrasında virüs tanısı kondu. Halis ve Hasan Sarı kardeşler dokuz gün arayla hayatını kaybetti. Ailenin hayatta kalan üyeleri, kalabalık buluşmalardan uzak durulması ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda toplumu uyardı.

Fotoğraf: AA

Çatak Mahallesi’nde yaşayan Sarı ailesinin fertlerinde, 8 Ağustos’ta katıldıkları düğün töreni sonrası Covid-19 belirtileri görülmeye başlandı. Testi pozitif çıkan 20 kişi evlerinde tedavi ve izolasyon sürecini tamamladı.

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Halis Sarı (88) durumunun ağırlaşması üzerine götürüldüğü Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ardından başka bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Sarı’nın kardeşi Hasan Sarı’nın (80) da yapılan test sonucunda Covid-19’a yakalandığı anlaşıldı.

Hasan Sarı 12 Eylül’de, Halis Sarı ise 21 Eylül’de yaşam mücadelesini kaybetti. İki kardeşin cenazeleri aile mezarlığında yan yana defnedildi.

Beş çocuk babası Halis Sarı’nın oğlu Mehmet Sarı (üstte), yaşananları AA muhabirine anlattı. Düğünün ardından hastalığı kapan, 28 Ağustos’ta hastaneye yatırılan babasının 24 gün hastanede kaldığını söyledi.

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Sarı, babasının hastaneye başvurusundan beş gün sonra, düğüne katılmayan ancak bir arada oldukları amcasının testinin de pozitif çıktığını belirterek şunları söyledi: “Hasan amcam 14 gün hastanede yattı. Hastalık çok hızlı seyretti. Hastalık ailede herkese geçti. Çocuklarımıza da bulaştı. Düğünde damada bulaştı, gelin negatif çıktı. Birine bulaştı, fark edilemeden diğerlerimize yayıldı. Bu hastalığın köyü kenti yok. Bir tarafa girdiği zaman her yere geçiyor. Mahallemizde şu anda yine hastalarımız var.”

‘Cenazeleri duyurmadık’

Cenazeleri tedbir amacıyla duyurmadıklarına işaret eden Sarı şöyle devam etti: “Toplumu bir araya getirmekten uzak durmalıyız, halkın sağlığı için dikkat etmeliyiz. Bu hastalığı beraber atlatacağız, beraber kovacağız. “

Hasan Sarı’nın yedi çocuğundan biri Hüsne Sarı ise hem babasını hem de kayınpederi olan amcasını kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirdi.

Eşinin ailesinin üst katında oturduklarını aktaran Sarı, “Ben dört gün çok ağır hasta oldum, 14 gün de evde karantina altındaydık, iyileştim. Çok zor ve acı, iki büyüğümüzü üst üste kaybettim” dedi.

Sarı, maske kullanımına özen gösterilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

‘Her yere beraber giderdik; ayrıldık’

Halis ve Hasan Sarı’nın 67 yaşındaki kardeşi İsmail Sarı şunları söyledi:

“Bir doktor, bir hemşire ne yapsın, bizim sağlığımız için çalışıyor. Sen de maskeni takmadan sokakta gezersen nasıl önüne geçilecek? Herkes üzerine düşeni yapacak. Biz iki acıyı üst üste yaşadık. Biz hep beraberdik, gittiğimiz yere beraber giderdik, şimdi ayrıldık. Kurallara uyarak inşallah bu hastalığı yeneceğiz.”