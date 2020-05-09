Düğün salonlarının önlem paketi hazır: 1.5 metrelik çubukla halay, sandıkta takı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ‘kontrollü sosyal hayat’ olarak adlandırdığı, virüsle mücadelede ikinci dönemde normalleşme adına yeşil ışık bekleyen kesimlerden biri de evlenmek isteyenler ve düğün salonları.

Bilim insanları, özellikle kapalı mekanda düğün için erken olduğunu söylerken Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, izin çıkarsa alınabilecek önemleri belirlediklerini açıkladı. Önlemlerin en çarpıcı olanı 1.5 metrelik çubuklarla halay çekmek!

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Fotoğraf: DHA

Mart, nisan ve mayısta yapılması planlanan düğün ve nişanların ertelendiğini, yaz ayları için gün alanların da durumunun belirsiz olduğunu belirten Ay, yasağın kalkmasını talep etti. Haziran döneminde düğün yasağının kalkmaması halinde Türkiye genelinde en az 1500 işletmenin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve belirledikleri önlemleri tüm salonlara yolladıkları belirten Ay şöyle devam etti: “Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz.”

Sendikanın belirlediği önlemler şöyle:

Düğünlerin olmazsa olmazı halay ve horon için sosyal mesafeyi korumak amacıyla konuklara 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar dağıtacak.

Sekiz veya 10’ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde dört kişiyle sınırlandırılacak.

600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun katılacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.

Her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak.

Salonlar her düğün sonrası ve öncesinde dezenfekte edilecek.

Konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda hijyen maddeleri yer alacak.

Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak.

Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak.

Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.

Takı töreni için sandık

Takı töreni için sandık sistemi kurulacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak.

Kır düğününe talep arttı

Pandemi sonrası için düğün hazırlığı yapanların açık hava olması nedeniyle kır düğünü konseptine ilgisi arttı. Düğün yasağı sonrasına yönelik aldıkları tedbirlerden bahseden işletmeci Ceren Yeğinalta şunları söyledi: “Masalar arası mesafe artacak, masalar 12 kişiden sekiz kişiliğe indirilecek. Çalışanlarımızın hijyen eğitimi var ama hijyen kurallarımızı corona virüsüne yönelik artıracağız. Maske ve eldiven kullanımına dikkat edeceğiz. Ortak kullanım alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu artıracağız. Düğün sezonunun haziran sonu başlamasını öngörüyoruz. Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılan rezervasyonlar, haziran ve sonrasına ertelendi. Eylül, ekim ayına yoğun talep var.”