Diken

Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: ‘Corona’da tünelin sonundaki ışık parlaklaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle haftalık basın toplantılarının ilkini düzenledi.

Reklam

Covid-19 aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, aşıların geliştirilmesinde gösterilen hızın, bunların adil şekilde dağıtılması hususunda da gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini vurgulayarak, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı önlemleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var” diye konuştu.

Bilim insanlarının aşı geliştirme konusunda yeni bir standarda ulaştığını aktaran Ghebreyesus, “Uluslararası toplum da şimdi (aşı için) yeni erişim standardı belirlemek zorunda” dedi.

Reklam

‘AstraZeneca aşısı için beklememiz gerekiyor’

Aşı çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Covid-19 aşı adayı için temkinli konuştu.

Söz konusu aşının tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğu açıklamalarından haberdar olduğunu belirten Swaminathan, “(Bu aşının) Hem etkinlik hem de güvenlik sonuçlarını görmek için beklememiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Swaminathan, AstraZeneca aşısının şu anda başka birçok ülkede 60 bin kişide denendiğini anımsatarak, ‘daha bilinçli karar almaları’ için gelecek test sonuçlarını beklemek zorunda olduklarını kaydetti.

Oxford’un ‘corona’ aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor; daha ucuz ve dağıtımı kolay

Bir aşıdan daha iyi haber: Oxford’un adayı da yaşlılarda bağışıklık sağladı

Oxford aşısında umutları artıran gelişme: Çift koruma sağlıyor

Oxford Üniversitesi’nin ‘corona’ aşısında ‘doğru türde bağışıklık tepkisi’ sağlandı

Moderna: Covid-19 aşımız yüzde 94.5 etkili oldu

Pfizer-BioNTech aşısı donmuş halde, kuru buzla dağıtılacak

Pfizer-BioNTech aşısından yeni sonuç: Yüzde 95 koruyor, 65 yaş üstünde de etkili

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin: Evet, aşımız bu salgını bitirebilir

BioNTech’in kurucusu Türk çift NYT’ye haber oldu: Bilime adanmış bir hayat

Sevindiren aşıda ‘buz gibi’ gerçek: Çoğu hastanede soğuk saklama koşulları yok

SON HABERLER

Baransu’ya dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezası

Kapatılan Taraf gazetesinin muhabirlerinden Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ başlıklı haberiyle ‘devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Baransu dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı; Çoban beraat etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...