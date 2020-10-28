Dolar/TL 8.2’yi de aştı: ‘Merkez’in enflasyon raporundaki mesajlar bekleniyor

Dolar/TL 8.24’e kadar yükselerek yeni tarihi zirvesinde güne başlarken, piyasalar bugün Merkez Bankası’nın (MB) 10:30’da başlayacak enflasyon raporu toplantısında vereceği mesajları takip edecek.

Fotoğraf: Reuters

Piyasalarda bugün işlemler yarım gün sürecek. Yarın ise tam gün resmi tatil.

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Lirada benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı MB’nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile başladı. Son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve yaklaşan ABD seçimleri de lirada değer kaybına etki eden unsurlara eklenmiş durumda.

Dolar/TL Para Piyasası Kurulu (PPK) öncesi gördüğü 7.7935 seviyelerinden yeni zirve olan 8.24’e kadar yükseldi.

Yön belirleyici olabilir

Özellikle lirada yaşanan son değer kaybına ve bankanın bu değer kaybını enflasyona etkisine yönelik söylemelerinin takip edileceğini belirten bankacılar, MB’nin sabit tuttuğu faiz koridorunu da genişletmesi sonrası para politikasında belirsizliğin arttığına dikkat çekiyor.

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Geçen haftaki PPK’da alınan kararın azınlık beklentilerde dahi yer almadığını belirten bankacılar, sonraki kararlar için MB’nin bugünkü söylemlerinden ileri dönük enflasyon ve para politikası uygulamalarına yönelik mesajları takip edecek.

Bankacılar diğer taraftan MB kararının ekonomi yönetiminin rekabetçi lira söylemiyle uyumuna dikkat çekiyor.

Ekonomi yönetiminin liranın rekabetçi olmasını istemesi lirada belirgin değer kazancının tercih edilmediğini gösteriyor. Ancak bu süreç yabancı yatırımcıların portföylerinde sert azalışları da beraberinde getiriyor. Aynı şekilde bu politikalar kamunun 2019’dan beri 130 milyar dolara yaklaşan döviz arzı nedeniyle gerileyen rezervlere yönelik soru işaretlerini de artırıyor.

Ekonomi yönetimi bir süredir benimsediği rekabetçi lira söylemi ile birlikte sıcak para olarak nitelendirilen ve Türkiye’nin cari açığını uzun yıllar finanse eden fonlama tipi bilinçli olarak azaltılırken, doğrudan yatırımların ise payının artması isteniyor.

Bankacılar liradaki değer kaybının belirginleşerek YEP’te 2023 yılına ilişkin ortalama beklenti olan 8 seviyesine bugünden ulaşılmasının ise enflasyon başta olmak üzere Türkiye’nin makro çerçevesinin YEP’ten belirgin ayrışacağı konusunda endişe ediyor. YEP’te hükümetin ortalama dolar/TL tahmini 2020 yılı için yaklaşık 6.9, 2021 için 7.7 düzeyinde bulunuyor.

Piyasada yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit, koronavirüste küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor.