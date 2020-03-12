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Yaramazlara biraz batar!

Dolar ‘corona’ endişeleriyle 6.20’nin üstünde, Ekim 2018’deki zirvelere yakın

Dolar/TL güne ABD’nin Avrupa’dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının tetiklediği corona virüsü kaynaklı küresel riskten kaçış ile 6.20’nin üstünde, 2018 Ekim’deki gün içi zirvelerine yakın başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Haftaya virüs salgınının yanısıra petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün şokuyla başlayan piyasalar, merkez bankalarının ve hükümetlerin genişlemeci adımlarıyla toparlanmaya çalıştı. Ancak satış baskısı bu adımlarla da durmadı.

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Pazartesi günü 2008 finansal krizinden bu yana en sert düşüşü kaydeden ABD borsaları’nda Dow Jones endeksi dün de yüzde 5’in üzerinde değer kaybı yaşadı.

Dünya genelindeki finansal piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsünün etkisini azaltmak adına Avrupa’dan ABD’ye olan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklaması sonrası borsaların ve petrolün düşmesiyle sendeledi.

Virüsün Türkiye’ye etkisi izleniyor

Lira cinsi yatırım araçlarında virüsün hem küresel piyasalar kaynaklı hem de bu hafta itibariyle Türkiye’ye doğrudan etkisi de izleniyor.

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Türkiye’de de ilk vakanın açıklanmasının ardından dün gıda ve temizlik malzemesilerine yönelik talep ciddi ölçüde arttı.

Yetkililer ürün tedariğine yönelik panik yapılmaması gerektiğini açıklasa da bu eğilim ile dün borsada gıda, sağlık ve perakende hisseleri sert yükselişler gösterdi.

Cuma günü 6.10’ın altında işlem gören dolar/TL pazartesi günü 6.20 seviyesine kadar yükseldi. Mart ayında 6.0345-6.2640 seviyeleri arasında her iki yönlü sert dalgalanmalarla işlem gören dolar/TL bu sabah ise 6.20’nin üzerinde.

Kur saat 08:31’de 6.2150/6.2200 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında lira 6.6180/6.6245, avro/TL 7.0211/7.0289 seviyesindeydi.

Son dönemde küresel piyasalar, jeopolitik gelişmeler, kamunun artan döviz arzı ve yurt içi yerleşiklerin döviz biriktirme eğiliminin devamı lirayı etkileyen en önemli belirleyiciler konumunda.

Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı lokallerin döviz birikimlerini de gösteren haftalık menkul kıymet, para ve banka istatistikleri de bu kapsamda takip edilecek.

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