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Doktorası bitince sözleşmesi yenilenmeyen ‘barış akademisyeni’ intihar etti

 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisiyken doktorası bitince işten çıkarılan ‘barış akademisyeni’ Mehmet Fatih Traş dün gece evinde intihar etti.

Uzun süre işsiz kalan ve yeni bir iş bulamayan Traş, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisinin imzacılarındandı.

Sendika.org’un aktardığına göre, Traş, üniversitede 50/d ile güvencesiz ve sözleşmeli olarak çalışıyordu. Traş’ın işine de bu maddeye uyarınca son verildi.

YÖK’ün 2015 yılında kaldırdığı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 33/a ile kadroları yapılan tüm araştırma görevlileri, 674 sayılı KHK’yla 50/d’ye geçirilerek güvenceleri ellerinden alınmıştı. Buna göre, üniversite yönetimi 50/d maddesinden kadroya geçirilen öğretim görevlisini istediği zaman işten atabiliyor.

Akademisyenin buna karşın mahkemeye başvurma hakkı da yok.

‘Psikolojik travma nedeniyle’

Eğitim Sen Adana, Traş’ın intiharını şöyle duyurdu: “Çukurova Üniversitesinde Barış İmzacısı üyemiz Arş. Gör. Mehmet Fatih TRAŞ, barış imzacısı olduğu için görev süresi uzatılmadığı ve birçok üniversite tarafından kabul edilmediğinden geçirdiği psikolojik travma nedeniyle yaşamına son vermiştir. Başta ailesi, dostları olmak üzere tüm eğitim ve bilim emekçilerine başsağlığı diliyoruz.”

Traş’ın cenazesinin bugün Kabasakal Mezarlığı’nda 16:00’da toprağa verileceği belirtildi.

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