Doğum yapan yakınını ziyarete gitti, 37 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle karantinada

Doğum yapan yakınını ziyaret için Kırklareli’nden Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi’ne giden Covid-19 hastası kadın, 37 kişiye virüs bulaştırdı. 320 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Vakaların yüzde 90 oranında azaldığı Edirne’de doğum yapan anneyi ziyarete giden kadının, virüse yakalandığından habersiz olduğu belirtildi. Ziyaret sonrasında mahallede art arda vaka görülmeye başlandı.

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Belirti görülenler Edirne Sultan 1’inci Murat Hastanesi’ne yönlendirildi. Yeni doğum yapan kadının da aralarında olduğu 37 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Testleri pozitif çıkanlar aynı hastanede tedaviye alınırken temaslı olan kişilere, evlerinde ya da öğrenci yurtlarında karantina uygulanmaya başlandı.

‘Mahalle yurtlara taşındı’

Şafak Mahallesi Muhtarı Metin Ceylan şunları söyledi: “Mahallemizde virüs vakalarına rastlandı. Yeni bir bebek dünyaya geldi, onu Kırklareli’nden hayırlı olsun ziyarete gelen akrabalarından virüs bulaştığını düşünüyoruz. Mahallemiz yurtlara taşındı. Toplam 37 pozitif vakamız var. Bu virüsün, yayılmasını önlemek için çalışıyoruz. “