Diyanet’e verilen botanik bahçesi tahliye ediliyor: ‘Bitkilerimizi öldürmek demek’

Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı iki bahçeden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin Diyanet’e devri nedeniyle tahliyesinin 28 Haziran’da kesinleştiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muammer Ünal, “Milli servetimize kıymasınlar. Müftülük her yere taşınabilir ama bizim tahliye edilmemiz demek bitkilerimizi öldürmek demek” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafından 1935’te kurulan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi geçen yılın ağustos ayında DİB’e bağlı İstanbul Müftülüğü’ne devredilmişti.

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Aradan geçen zaman boyunca ağaç, çalı, otsu, tropik ve subtropik yaklaşık 5 bin bitkinin bulunduğu bahçenin akıbetinin ne olacağı kesinlik kazanmadı. Diken’in ocak ayındaki sorusu üzerine bilgi veren Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), alanın müftülüğe tahsis edildiğini ancak teslim alınmadığını bildirmişti.

Cevapta, burada nasıl bir uygulama yapılacağı ya da nasıl projelendirileceği konusunda bilgi olmadığı da belirtilmişti.

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Sözcü’den Seda Önceler’in haberine göre, 28 Haziran’da tahliye işinin kesinleştiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Muammer Ünal, “Milli servetimize kıymasınlar. Mütfülük her yere taşınabilir ama bizim tahliye edilmemiz demek bitkilerimizi öldürmek demek” diyerek karara tepki gösterdi.

14 bin 878 metrekarelik alan üzerine kurulu bahçenin aynı zamanda öğrenciler tarafından kullanıldığına dikkat çeken Ünal, taşınması durumunda 400’e yakın farklı ağaç türü ile 5 bin bitki türünün yok olacağını söyledi.

Türkiye’de çok nadir görünen birçok bitki türüne ev sahipliği yapan bahçenin taşınması halinde öğrencilerin ders yapabilmesinin de imkansız hale geleceğini vurgulayan Ünal, “Milli mirasımız yok edilmesin” dedi.

Türkiye’den Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı iki bahçeden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, hem lisans öğrencilerinin hem de ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitiminde kullanılıyor.