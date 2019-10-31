Dış ticaret açığı eylülde yüzde 6 arttı: 2 milyar dolar

Dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 6.6 artarak 2.06 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ocak-eylül döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 55.7 azalışla 22.66 milyar dolar oldu.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2018’de yüzde 88.2’yken, Eylül 2019’da yüzde 87.5’e geriledi.

İhracat Eylül 2019’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak kayda geçti.

İhracatta ilk sırada Almanya

Almanya’ya yapılan ihracat Eylül 2019’da 1 milyar 275 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolarla Birleşik Krallık, 847 milyon dolarla İtalya, 778 milyon dolarla da Irak takip etti.

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Rusya’dan yapılan ithalat, Eylül 2019’da 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolarla Çin, 1 milyar 484 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 18 milyon dolarla ABD izledi.