Dilek hemşireye veda: Geriye birkaç saniye gördüğü oğlu Tunç ve ailesi kaldı

Türkiye onu Tunç bebeğin annesi ‘Dilek hemşire’ olarak tanıdı. İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, 34 haftalık hamileyken Covid-19’a yakalandı. Sezaryenle dünyaya getirilen oğlunu birkaç saniye görebildi. Durumu her geçen gün ağırlaştı. Ve, dün adı, Türkiye’nin corona virüsünden kaybettiği canlarının yer aldığı listeye yazıldı. Bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Doğum iznindeyken hastalık belirtileri gösteren Akçabelen, 11 Nisan’da hastaneye kaldırıldı. 14 Nisan’da oğlu dünyaya geldi. O yaşam mücadelesi verirken 2.5 kilogram ağırlığında, erken dünyaya gelen oğluna ailenin diğer fertleri gözü gibi baktı. Eşi Tansu Akçabelen, eşi yoğun bakımdayken, hastalığın çok ilerlediğini, akciğer nakli gerektiğini açıkladı. “Oğluma umut, eşime can olun” diye haykırdı ancak Tunç bebek 1.5 aylıkken annesini kaybetti.

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Türkiye’yi yasa boğan haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu: “Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan’da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Fotoğraflar: AA

Akçabelen için bugün çalıştığı, İstanbul’daki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi. 10 yıllık mesai arkadaşları onu hastane avlusundan gözyaşlarıyla uğurladı.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Ertürk hepsinin adına veda etti: “Beş yılını yoğun bakımda beş yılını da ameliyathanede çalışarak geçirdi. Buraların ne kadar yoğun olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu süreçte çalışkanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği, görevine olan aşkıyla ve öğrendiklerini arkadaşlarına öğretme isteğiyle bizim için çok değerli biriydi. Onun gösterdiği özveriyi çok iyi biliyoruz. İnşallah hastaların dualarıyla mekanı cennet olacak.”

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Akçabelen’in cenazesi, annesi Ünzile, babası Kemal ve kardeşi Mertcan Çetin ile eşinin güçlükle ayakta durduğu törenden sonra Sefaköy Gültepe Mahallesi Fatih Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.