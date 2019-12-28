Die Welt: Türkiye’nin asker göndereceği Libya sözcüsü, yabancı askere karşı çıktı

Türkiye’den asker talep ettiği belirtilen, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el Kablavi’nin, Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Merkezi yönetimin Libya topraklarında yabancı asker bulunmasına karşı çıktığını’ söylediği öne sürüldü. Libya’nın büyük bölümünü kontrol eden ülkenin doğusunda üslenen General Halife Hafter’e bağlı kuvvetlerin, GNA kontrolündeki başkent Trablus’a 10 kilometre yaklaştıkları bildirilirken, GNA’nın destekçilerinden biri olduğu belirtilen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme planına karşı çıktı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güvenlik güçleri, Hafter güçlerinin saldırısı altındaki başkent Trablus’ta sıkı güvenlik önlemi alıyor. Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talebi üzerine Libya’ya asker göndermek için TBMM’de tezkere oylaması yapmaya hazırlanırken, söz konusu hükümetin dışişleri bakanlığı sözcüsünün Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Merkezi yönetim şu ana kadar Libya topraklarında yabancı asker bulunmasına karşı çıkıyor” ifadesini kullandığı öne sürüldü.

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Die Welt’e konuşan GNA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el Kablavi’nin, bunun yerine iç savaşı bitirmek için Almanya’nın arabuluculuğa devam etmesini istediklerini kaydettiği belirtildi. Habere göre Kablavi, Almanya’nın çatışmanın bir tarafı olmadığını ve oldukça önyargısız olduğu için, arabulucu olarak diğer ülkelere göre daha fazla kabul gördüğünü de dile getirdi.

Kablavi’nin ayrıca, Avrupa Birliği’nin General Hafter’e karşı ortak bir tavır alması için Almanya’nın çaba göstermesini ve Almanya hükümetinden, ortak bir Avrupa Birliği politikası oluşturulması için Fransa ile görüşerek Hafter’i desteklemekten vazgeçmesini istediği de kaydedildi.

‘Hafter kuvvetleri Trablus’un 10 kilometre yakınında’ iddiası

Öte yandan başkent Trublus ve Misrata kentleri ve çevresi ile güneybatıdaki çöllük alanda bir bölgeyi elinde bulunduran Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Hafter kuvvetlerinin, ilerleme kaydettiği öne sürülüyor. DW Türkçe, Hafter’e bağlı birliklerin, başkent Trablus’a 10 kilometre mesafede olduğunun iddia edildiğini bildirdi. Kendisine Libya Ulusal Ordusu adını veren Hafter güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, aralarında şu an hava trafiğine kapalı olan uluslararası havaalanının ve bir askeri üssün de olduğu Trablus’un güneyindeki stratejik noktalar, bu birliklerin denetimine girdi.

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İtalya başbakanı: Erdoğan’a Libya’ya askeri müdahaleden kaçınmasını tavsiye ediyorum

DW Türkçe’nin, Türkiye ve Katar ile birlikte Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklediğini belirttiği İtalya’nın başbakanı Giuseppe Conte ise Türkiye’nin Libya’ya askeri müdahaleden kaçınması çağrısı yaptı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Conte, Erdoğan’ı ‘askeri müdahaleyi iyice düşünüp taşınmaya davet ettiğini’ açıkladı.

Conte, ‘Böyle bir müdahalenin sahadaki güçler arasında denge kurmaya yardımcı olmayacağını, aksine inanılmaz bir askeri gerilim artışına yol açacağını’ belirterek, “(Erdoğan’a) böyle bir askeri müdahaleden kaçınmasını tavsiye etmeyi sürdüreceğim” dedi.

Conte, şöyle dedi: “Libya’da çatışmaların sürmesine her zaman kararlılıkla karşı çıkacağız. Bunu gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gerek Devlet Başkanı Putin’e söyledim. Askeri gerilimin artmasını kabul edemeyeceğimizi, bu nedenle iletişimde kalmayı sürdüreceğimizi söyledim.”