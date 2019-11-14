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Der Spiegel: Yunanistan yasadışı yollarla Türkiye’ye 60 bin sığınmacı gönderdi

Alman dergisi Der Spiegel’in haberine göre Yunanistan 2017 ile 2018 arasında Türkiye’ye yasadışı yollarla 60 bin sığınmacı gönderdi.

Arşiv fotoğraf: DHA

Türkiye’nin Yunanistan’ı ‘göçmenlerin sığınmacı statüsüne uymamak’la suçladığı ifade edilen haberde, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 1 Kasım 2018’e kadarki 12 aylık periyotta 58 bin 283 kişinin yasadışı yollarla Türkiye’ye sınırdışı edildiği yazıldı.

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsokasis, Türkiye’yi ‘mülteci krizini kendi lehine kullanmak’la eleştirip “Yunanistan’la ilgili konularda daha dikkatli olmalılar” demişti.

Avrupa hukuku ve uluslararası hukukta, sığınmacıları sınırdışı etmek yasadışı kabul ediliyor.

Haberde Yunanistan’ın sığınmacıları yıllardır sınırdışı ettiği de vurgulandı.

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