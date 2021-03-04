‘Denizlerin en zehirlisi’ can aldı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Avustralya’da en zehirli deniz canlısı olarak bilinen kutu denizanasının soktuğu genç hayatını kaybetti.

Fotoğraf: noaa.gov/ Brent Viljoen

Queensland eyaletinde bir plajda yüzdüğü sırada deniz anasıyla temas eden 17 yaşındaki çocuk bir haftadır hastanede tedavi görüyordu.

Reklam

Talihsiz olay, yerel medyaya göre ülkede 2006 yılından bu yana denizanası nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer gencin 22 Şubat’ta Cape York’taki Bamaga kasabası yakınlarında yüzerken olayın yaşandığını, olay yerinde müdahalenin ardından hava yoluyla Townsville Hastanesi’ne götürüldüğünü aktardı.

İsmini şeklinden alan Avustralya kutu denizanası, en zehirli deniz canlısı olarak kabul ediliyor. Dokunaçlarındaki keselerde bulunan zehir insanlara veya hayvanlara temas ettiğinde felç, kalp durması ve ölüme neden olabiliyor.

Reklam

Dokunaçlarında 60 insanı öldürmeye yetecek kadar zehir olduğu biliniyor.