Denetimde durdurulan otobüste iki kişi Covid-19 çıktı: Yolcular ve şoför karantinada

Kırıkkale’de kontrol noktasında durdurulan otobüsteki iki yolcunun corona virüsü testlerinin pozitif olduğu ortaya çıkınca tüm yolcular ve iki şoför karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Artvin’den Antalya’ya giden 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Samsun- Kırıkkale karayolunun Balışeyh ilçesi mevkiinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan jandarma kontrol noktasında durduruldu.

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Yapıla HES kodu sorgulamasıyla sistemde iki yolcunun ‘corona‘ pozitif olduğu görüldü.

Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekipleri kontrolünde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 29’u yolcu toplam 31 kişiye test yapıldı.

Ardından 31 kişi, Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

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İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira para cezası uygulandı.