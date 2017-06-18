Demirtaş’tan ‘dokunulmazlık’ eleştirisi: CHP ‘Evet’ demeseydi tarih başka olacaktı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden kaleme aldığı yazısında CHP’yi eleştirdi: “Ana Muhalefet Partisi, Meclis’te dokunulmazlıklarımızın kaldırılarak tutuklanmamıza EVET dememiş olsaydı, tarih başka bir çizgide olacaktı.”

Sekiz aydır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Özgürlük ve Demokrasi gazetesi için mektup yazan Demirtaş, Türkiye cezaevlerinde 25 yılını ‘içeri’de doldurmuş 1500’den fazla ‘politik mahkum’ bulunduğunu, ‘çeyrek asırdır adil bir mahkeme yüzü görmeden yattıklarını’ anlattı.

Son üç yılda 8 binden fazla ‘politik tutuklama’ yapıldığını aktaran Demirtaş, anayasa değişiklik çalışmaları başlangıcının tarihçiler tarafından teklifin Meclis’e sunulduğu geçen yılın aralık ayı olarak yazılacağını ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.

“Anayasa değişiklik çalışmalarına resmi olarak 4 Kasım 2016 gece saat 01.30’da başlandı” diye yazan Demirtaş, sözü HDP’li vekillere yönelik operasyonlara getirdi: “Evet, 15 HDP’li milletvekilinin aynı anda evlerinin basılarak hapsedilmelerinden söz ediyorum. Hapsedilmemiz Türkiye’nin tarihsel akış yönüne müdahale edilmesinin ilk adımıdır. Bu adıma zemin hazırlayan olay ise, 20 Mayıs 2016’da TBMM’de dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasıdır. Anayasa’ya, siyasi etiğe ve uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olmasına rağmen, TBMM’deki üç siyasi parti grubunun ortaklaştığı bu operasyon, Anayasa değişikliğinin hazırlık aşamasıdır.”

‘Dışarıda olsaydık…’

Demirtaş, seçmenlere de şu soruyu sordu: “Şimdi yaşadıklarımız henüz tarih olmamışken soruyorum: Biz dışarıda olsaydık (bütün hilelere ve eşitsizliklere rağmen) referandum sonucu kesinlikle HAYIR çıkmaz mıydı? Hiç değilse o yüzde 1.3’ü HAYIR’ın hanesine yazdıramaz mıydık? Hiç şüpheniz olmasın, daha fazlasını yapardık.”

CHP’ye eleştiri

Referandumda ‘Hayır’ kampanyasının öncülüğünü yapan CHP’nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘Evet’ demeseydi ‘tarihin bambaşka bir çizgide olacağını’ belirten Demirtaş, şunları kaydetti: “İktidarlar hapishaneyi ve hapsetmeyi, kendi otoritelerinin yeniden inşa edilmesi aracı olarak kullanırlar. Ana Muhalefet Partisi, bu noktada sözde devletin bekası adına iktidar refleksiyle davranmaktan çekinmemiştir. Ama emin olun, bugünün tarihini yazacak olanlar, bu tarihsel kırılma anında asla bu pencereden bakmayacaklardır. Hapsedilme ve hapishane yokmuş gibi davranmaya devam edecekler.”

Demirtaş, direnenlerin yanında olduklarını bildirdi.