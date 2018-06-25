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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş, AİHM’e gidiyor: ‘Serbest seçim hakkı’m ihlal edildi

 

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçimler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulunacak.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş, Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da Edirne Cezaevi’nde idare etmek zorunda kalmıştı.

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Süreç boyunca Demirtaş’ın tahliye talebi hem yerel mahkemeler hem de Anayasa Mahkemesi’nce reddedilmişti.

AİHM’e başvuru

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter’dan yeni bir başvurunun bilgisini verdi.

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Avukat, AİHM’e yarın giderek serbest seçim hakkının ihlalinin tespiti talebiyle başvuru yapacaklarını bildirdi.

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