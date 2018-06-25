Demirtaş, AİHM’e gidiyor: ‘Serbest seçim hakkı’m ihlal edildi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçimler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulunacak.
Demirtaş, Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da Edirne Cezaevi’nde idare etmek zorunda kalmıştı.
Süreç boyunca Demirtaş’ın tahliye talebi hem yerel mahkemeler hem de Anayasa Mahkemesi’nce reddedilmişti.
AİHM’e başvuru
Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter’dan yeni bir başvurunun bilgisini verdi.
Avukat, AİHM’e yarın giderek serbest seçim hakkının ihlalinin tespiti talebiyle başvuru yapacaklarını bildirdi.
Tutukluluk şartlarında seçime giren, tahliye talepleri reddedilen ve bu konudaki bireysel başvurusu da AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayan Sayın Demirtaş’ın “serbest seçim hakkının” ihlal edildiği tespiti talebiyle yarın AİHM’e başvuru yapılacaktır.
— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) June 25, 2018