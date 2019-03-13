Demet Akbağ’ın eşi, yapımcı Zafer Çika trafikte hayatını kaybetti

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki trafik kazasında Demet Akbağ’ın eşi yapımcı Zafer Çika hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir’e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki kamyonet ile Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan kamyonet şarampole yuvarlandı.



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Sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırlayarak ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Çika ve yaralı sürücü Renda’nın kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, geceyarısına doğru İstanbul’dan yola çıkan Demet Akbağ ve çok sayıda oyuncu da geldi.

Zafer Çika tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Çika’nın aslında İstanbul’dan dün sabah saatlerinde İzmir’e gelmeyi planladığı ancak uçağı kaçırdığı için akşama kaldığı öğrenildi.