Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demet Akbağ’ın eşi, yapımcı Zafer Çika trafikte hayatını kaybetti

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki trafik kazasında Demet Akbağ’ın eşi yapımcı Zafer Çika hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir’e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki kamyonet ile Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Reklam

Sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırlayarak ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Çika ve yaralı sürücü Renda’nın kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, geceyarısına doğru İstanbul’dan yola çıkan Demet Akbağ ve çok sayıda oyuncu da geldi.

Zafer Çika tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Çika’nın aslında İstanbul’dan dün sabah saatlerinde İzmir’e gelmeyi planladığı ancak uçağı kaçırdığı için akşama kaldığı öğrenildi.

Reklam

SON HABERLER

Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci yazdı: Ahlaksız teklif yapıldı

Basın kartı yenilenmediği için hafta sonu Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Alman gazetesi Der Tagesspiegel’in Türkiye muhabiri Thomas Seibert, döndükten sonra gazetesinde kaleme aldığı ‘Türkiye’ye acı veda: 22 yıl sonra kovuluşum’ başlıklı yazıda Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimini anlattı. Geçen haftalarda önce Avrupalı bazı gazeteciler İstanbul’daki bir AB zirvesine basın kartlarının henüz verilmemiş olması nedeniyle içeri alınmamış, […]

Gebze-Halkalı hattı: Sekiz yıl gecikti, altı yıl kapalı kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk planlara göre 2011’de bitmesi gereken Halkalı-Gebze banliyö hattını sekiz yıl gecikmeli olarak açıyor. 2.5 yıl kapalı kalacağı hattın 6 yılı aşkın sürmesi nedeniyle fazladan yaşanan 3.5 yıllık sıkıntı da son bulacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...