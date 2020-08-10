Covid-19’u yenen hemşire: 27 yaşındayım, hastalığım yok ama solunum sıkıntısı oldu

Covid-19’u yenen hemşire Funda Çekiç, 27 yaşında olmasına ve sigara içmemesine rağmen solunumda sorun yaşadığını söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde bir yıldır çalışan hemşire, 5 Mayıs’ta ateş ve bel ağrısı sonrası yapılan testte Covid-19’a yakalandığını öğrendi.

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Hemşire, 13 gün hastanede gözlemde tutulurken, testi halen pozitif çıktığı için 17 gün de evde karantinada kaldı. Toplam 30 günün ardından hemşire hastalığı yenerek görevine döndü.

DHA’ya konuşan Çekiçi, hastalık sürecini nasıl atlattığını anlatırken, tedbirsiz davrananları da uyardı.

‘Seneler gibiydi’

Hemşirenin anlatımları şöyle:

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*Süreç çok zor ve sıkıntılıydı. Bunu konuşarak basite indirgemiş olacağım. Bir ay sürdü ama benim için neredeyse seneler gibiydi. Ailemden ayrıydım. Psikolojik açıdan özellikle çok yıpratıcıydı. İlk etapta ateş ve halsizlikle birlikte çok ciddi sırt ağrılarım oldu. Beşinci günün sonunda artık her şey yolunda gidiyor derken solunum sıkıntım oldu. Taburcu edilmem planlanmıştı. Tat ve doku kaybıyla birlikte, solunum sıkıntısından dolayı yatış sürem uzadı. Ateşimin ilk çıktığı akşam bir şeyler olduğunu hissettim. Durduk yere bir insanın ateşi çıkmamalıydı çünkü işin içinde olduğumuz için ters giden bir şeyler olduğunu hissettim.

*O gece itibariyle eşimle ilk önce odalarımızı daha sonra evimizi ayırmak zorunda kaldık. Eşimin kalp rahatsızlığı var. İlk pozitif çıktığımda en çok korktuğum yine eşime bir şey taşımaktı. Çok şükür ona bulaş olmadan bu süreci geçirdik ama bir ay ayrı kalmak zorunda kaldık.

Konuşmalar yarıda kalıyordu

*Tedavi sürecinde en fazla hissedilen yalnızlık. Sadece camdan görebildim onu. Yüzünü bile net seçemedim. Bir ay boyunca camdan görüşebildik. İnsan aslında güçsüz hissettiği zamanlarda güç almak için sarılmaya ihtiyaç duyuyor. Değil sarılmak, biz yan yana ve 1 metrelik mesafeye dahi gelemedik. Evde de süreç aynı şekilde devam etti. Hastalık sürecim Ramazan Bayramı’na da denk gelmişti. Yalnızdım ama ben o yalnızlığı daha fazla hissedenlerden oldum. Görüntülü konuşarak bayramlaştık. Ama ben solunum sıkıntısı yaşıyordum ve konuşmalarım hep yarıda kaldı.

Kendimi güçsüz hissettim

*27 yaşındayım ve kronik bir rahatsızlığım yok. Sigara da kullanmıyorum. Ama ciddi solunum sıkıntım oldu. Kendimi çok çaresiz ve güçsüz hissettim. İnsanı en çok yoran da bu süreci yalnız başına geçirmek zorunda kalmasıydı. Meslektaşlarım tabii hepsi özveriyle elinden geleni yaptı ve çalıştı. Bana çok destek oldular. Ama bir odanın içerisinde yalnız başınıza mücadele vermek zorunda kalıyorsunuz. İnsanı çok güçsüz kılıyor. Hiç kimsenin bunu yaşamaması gerektiğini düşünüyorum.

*(Bursa’da kurallara uyulmayan görüntüler) Korkunç, gerçekten çok üzülüyorum. İnsanların biraz daha bilinçli ve farkında olmasını istiyorum. Bu süreç çok uzadı ve muhtemelen daha da uzayacak gibi. O kadar tedirgin şartlarda mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz ki bazen birbirimizden bile korkuyoruz. Bu süreci bitirdikten sonra hep birlikte böyle eğlenmeliyiz. Ama şu anda değil. Bu görüntüyü ilk defa görüyorum, keşke görmeseydim. Çok korkunç ve üzücü görüntüler.