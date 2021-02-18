Covid-19 teşhisinde yeni yöntem: E-burun

Hollandalı bir firma tarafından geliştirilen ‘elektronik burun’ bir kişinin Covid-19 olup olmadığını anlayabiliyor.

Fotoğraf: Telegraaf

Breathomix şirketinin geliştirdiği cihaz için Hollanda’da Ağustos-Aralık 2020 tarihleri arasında test merkezlerine gelen 4 bin 500 kişi incelendi.

Reklam

Önce ‘e-burun’a bu kişilerin bir bölümünden alınan nefes numuneleriyle Covid-19 hastasının nefes profili öğretildi.

Araştırmanın başındaki isim Leiden Üniversitesi’nden Dr. Geert Groeneveld bu süreci “İnsan burnunun kahve ile çay kokusunu ayırt edebilmesiyle kıyaslanabilir” olarak açıkladı.

Daha sonrasında cihaz test edilen kişilerin yüzde 75’inde güvenilir şekilde semptomlu ya da semptomsuz enfekte olanları saniyeler içinde elemeyi başardı.

Reklam

E-burun güvenilir şekilde virüs seçeneğini eleyemediği durumda geleneksel test yöntemlerine başvurulabileceği belirtildi.

Dr. Groeneveld e-burun kullanılarak tarama testleri yapılabileceğini ve bu şekilde boğaz ve burundan sürüntü testlerinin azaltılabileceğini belirterek “Bu sayede bireylerin, ekonominin ve sağlık hizmetlerinin yükü azalır” dedi.