‘Corona’dan ölenlerin sayısı 277’ye yükseldi; vaka sayısı 15 bin 679 oldu

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyleson 24 saat içinde 63 kişi daha hayatını kaybetti; hastalıktan ölenlerin sayısı 277’ye yükseldi. 2 bin 148 kişiye daha tanı konuldu; vaka sayısı 15 bin 679 oldu. Dün 14 bin 396 test yapıldı. Toplam test sayısı 106 bin 799, taburcu olanların sayısı 333, 979 kişi yoğun bakımda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, altı saat 15 dakika süren bilim kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Koca, “Ölenlerin sayısı artıyor ancak vakalara göre ölüm oranı yüzde 1.58” dedi. Bakan, ilk defa vakaların illere göre dağılımını açıklayarak bir harita gösterdi.

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Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da, 39 ilde can kaybı var

Toplam 39 il de can kaybı olduğunu, bütün illerde vaka olduğunu söyleyen Koca, İstanbul’da 8 nin 852 vaka olduğunu, vakaların yüzde 60’ının bu kentte olduğunun altını çizdi. İstanbul’u, 853 ile İzmir, 712’yle Ankara, 584’le Konya, 410’la Ankara izliyor. Koca, hayatını kaybedenlerin yüzde 80’inin 60 yaşın üstünde ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğunu vurgulayarak, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağını anımsattı ve “Bunu genişleterek 60 yaşın üstündekilerin sokağa çıkmaması gerek” dedi.

Bakanın açıklamasına göre illere göre ölenlerin sayısı şöyle: İstanbul: 117, İzmir : 18, Kocaeli: 8, Ankara: 7, Konya:5, Zonguldak: 5, Trabzon: 5, Balıkesir: 5, Adana: 3, Sakarya: 3

Hastalıkla mücadelede başarının izolasyonla geldiğini belirten Koca, “Temas içinde olmayacağız, aramıza mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz” ifadelerini kullandı. Temas, mesafe ve izolasyon konusundaki kuralların uygulanmasının önemine değinen Koca, “Uyguladığınız tedbiri başkasından bekleme hakkınız var” dedi.

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‘Bu bir halk sağlığı savaşı, kazanacağız’

Bugünlerin geçici olduğunu vurgulayan Koca, “Bugün ödevimizi ne kadar iyi yaparsak yarın övüneceğiz. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Kazanacağız. Sizleri bu savaşın kahramanların olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hiçbirimiz dünyanın neresinde olursak olalım hastalık yokmuş gibi davranamayız. Bu eski dünya değil. Dünya ülkeleri çok uzun yıllardan beri ilk kez ortak bir savaşta. Her ülke bir başka cephe” diyen Koca, yapılan test sayısının önümüzdeki günlerde 20 binlere çıkacağını söyledi.

Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601

Koca, gidişatın nasıl olacağına dair bir soruya, tedbir alınıp, izolasyona gidilirse vaka sayısındaki çıkışhızının yavaşlayacağının altını çizen Koca, Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili ise ilk kez sayı açıkladı. Sesi titreyerek ve gözü yaşlı halde “601 kişi” diyen Koca, 4 milyona yakın n95 maskesi dağıttıklarını söyledi. İhravatı kestiklerini yükü ağır, risk altındaki sağlık çalışanlarını korumak için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Koca’nın sorulara verdiği yanıtlardan satırbaşları şöyle: