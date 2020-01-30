Corona virüsten ölenlerin sayısı 170’e çıktı, 12 binden fazla kişide virüs şüphesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip corona virüsten dün 38 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 170’e ulaştığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Çeşitli semptomlarla hastaneye başvuranların 7 bin 711’ine yeni tip corona virüs teşhisi konulurken, 12 bin 167 vakada da yeni tip corona virüs şüphesinin bulunduğu duyuruldu.

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Komisyonun dünkü açıklamasında virüsten ölenlerin sayısı 132, vaka sayısı 5 bin 974 olarak kaydedilmişti.

Gripe benzer semptomlara yol açan yeni tip corona virüsün yayılacağı endişeleri nedeniyle birçok havayolu Çin’e uçuşlarını azaltırken, çok uluslu şirketler de ülkeye yapılan seyahatleri sınırladı. Salgının yayılacağı kanısı ise küresel ekonominin ivme kaybedeceği endişesi yaratıyor.