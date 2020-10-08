‘Corona’ vakalarının anlatıldığı makale ‘düzeltildi’: Şubat yerine nisan yazıldı

Sağlık Bakanlığı, Tarsus Medical Park Hastanesi’ndeki ‘corona’ hastaları üzerine hazırladığı makalede ‘düzeltmeye’ gitti. Makalenin ilk halinde şubat-mart arası Mersin’de incelemeye alınan ‘corona’ hastalarından bahsedilirken, yeni halinde bu ‘mart-nisan’ diye değiştirildi. Şehir kısmına İstanbul da eklendi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Türkiye’de ilk ‘corona’ vakası 11 Mart’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmış, vakanın İstanbul’da olduğu basına yansımıştı. Ancak bu bilgiler, makalede anlatılanla çelişiyordu. Bu sebeple, uluslararası bir dergide yayınlanan ve Sağlık Bakanlığı yetkilisi Şuayıp Birinci’nin de araştırma ekibinde yer aldığı 3 Haziran tarihli makale dün gündeme oturdu.

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Makalede Tarsus Medical Park Hastanesi’ne tespit edilen 24 ‘corona’ hastasına uygulanan tedavi protokolü anlatılıyor.

‘Düzelti’yle beraber makaledeki bilgiler bakanın açıkladığı 11 Mart tarihiyle ‘uyumlu hale getirildi’.

Koca makaleyle ilgili gece saatlerinde yayınladığı bir açıklamada şunları kaydetmişti: “Sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayıp Birinci’nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum.”

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Makalenin yeni haline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.