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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ Türkiye’de 59 can daha aldı: 1832 yeni vaka var, 5 bin 119 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 3 bin 520’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1832 yeni vakayla 129 bin 491’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre test sayısı 24 saatte 33 bin 283 artarak 1 milyon 204 bn 421’e yükseldi.

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Yoğun bakımda 1338 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 707.

Toplam iyileşen sayısı ise 73 bin 285’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu şu yorumla paylaştı: “Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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