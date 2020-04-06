‘Corona’ nedeniyle otomotiv ihracatında yüzde 29’luk azalma

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, corona virüsü nedeniyle otomotiv sektörünün mart ayındaki ihracatında yüzde 28.5’lik düşüş olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Birliğin raporuna göre mart ayında ihracat yüzde 28.5’lik düşüşle 2.1 milyar dolara geriledi. İlk çeyrekte ihracat ise yüzde 10’luk düşüşle 7 milyar dolar oldu. Parça ihracatı martta yüzde 19’luk gerilemeyle 7 milyar dolara indi.

Reklam

Sektörün araç dışında ana ihracat kalemi olan parçalar ise yüzde 19 düşüşle 770 milyon dolar olarak kayda geçti.

Mart ayında ‘en büyük pazar’ olan Almanya’ya ihracat yüzde 25’lik azalmayla 292 milyon dolar oldu. İtalya’ya ihracat yüzde 56.5’lik düşüşle 118 milyon dolara, İspanya’ya ihracat ise yüzde 49’luk düşüşle 99 milyon dolara geriledi.

Binek araçta yüzde 33’lük kayıp

Binek otomobil ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüşle yaklaşık 789 milyon dolara, kamyonet ve kamyon ihracatı ise yüzde 35 gerileyerek 301 milyon dolara indi.

Reklam

Otobüs ve minibüs ihracatı ise yüzde 44 düşüşle 103 milyon dolar oldu. Hafif ve ağır toplam araç ihracatı yüzde 34 daralarak 1.2 milyar dolar olarak kayda geçti.

Verilere göre, Avrupa’da 131 bin 646 vakayla İspanya (12 bin 641 ölüm) ilk sırada yer alıyor. İspanya’yı İtalya (128 bin 948 vaka, 15 bin 887 ölüm) ve Almanya (100 bin 123 vaka, 1584 ölüm) izliyor. Dünya çapındaki vaka sayısı 1.3 milyon, ölü sayısı 70 bin. Avrupa’da birçok ülke, salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerinden bazılarını askıya almıştı.