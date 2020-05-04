‘Corona’ nedeniyle otomotiv ihracatı nisan ayında yüzde 77 düştü

Otomotiv sektörü ihracatı, corona virüsü salgını nedeniyle fabrikaların kapandığı ve en büyük pazarı olan Avrupa’da tüketicilerin eve kapandığı nisan ayında yüzde 77 gerileyerek 505 milyon dolara indi.

Fotoğraf: Reuters

Sektörün ihracatı böylece Türkiye’nin yüzde 41.6 daralan toplam ihracatından daha hızlı küçülürken, en çok ihracat yapan sektörler arasında birincilikten dördüncülüğe geriledi.

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Normal koşullarda Türkiye’nin en çok ihracat geliri sağlayan endüstrisi olan araç sektöründe otomobil, ticari araç ve traktör fabrikalarının neredeyse tamamı nisan ayının ilk üç haftasında üretimi durdurdu.

Fabrikalar nisanın son haftasında teker teker üretime geçerken, beş büyük ihracatçı üreticiden Toyota ve Tofaş 11 Mayıs’a kadar üretime geçmeyecek.

Otomobil satışları İspanya’da yüzde 97, Fransa’da yüzde 89 geriledi

Otomotiv sanayi, ihracatın neredeyse dörtte üçünü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıyor. Avrupa’da şu ana kadar nisan verilerini açıklayan İspanya’da otomobil satışları yüzde 97, Fransa’da yüzde 89 geriledi. Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde evde tecrit önlemleri uygulandığı için nisan ayında tüketici talebinin adeta durduğu tahmin ediliyor.

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Avrupa’da mayıs ayında tüketici talebinin, bazı ülkelerde bayilerin açılmasıyla birlikte hareketleneceği düşünülse de ne ölçüde toparlanacağı bilinmiyor. Alman ve İtalyan otomobil üretici ve satıcıları hükümetlerin hurda teşviki gibi tüketici talebini destekleyici önlemler almasını istiyorlar.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, sektörün Ocak-Nisan ihracatı yüzde 27.5 düşüşle 6.4 milyar dolara indi.

Otomotiv sektörünün ihracatı mart ayında geçen yıla göre yüzde 30 düşüşle 1.7 milyar dolara inmişti.

Otomotiv devlerinin durumu

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor, Japonya’da mayıs ve haziran ayı için üretimini planladığı otomobil sayısını sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 43 düşürmüştü.

Avrupa’da mart ayında otomobil satışları önceki yıla göre yarı yarıya azalmış, Alman otomotiv devi Volkswagen de ilk çeyrek karının yüde 81 düştüğünü duyurmuştu.

Ford Motor ikinci çeyrek zararının iki kattan fazla artarak 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkabileceğini açıklamıştı.