Corona nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ta yer alan habere göre şimdiye dek büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere 37 bin 553 kişiye corona tanısı kondu. Bu kişilerden 813’ü hayatını kaybetti. Bu da toplam hasta sayısının yüzde 2.2’sinin öldüğünü gösteriyor.

Reklam

Hasta olduktan sonra iyileşenlerin sayısı 2 bin 394 oldu. Bu da vakaların yüzde 6.4’ünün iyileştiği anlamına geliyor. Tanı konan ancak tedavi sürecinde olanların sayısı ise 34 bin 346.