‘Corona’ karantinası bitti, son testte de virüs çıkmadı

Çin’in Wuhan kentinden Türkiye’ye getirilmelerinin ardından Ankara’daki bir hastanede 14 gün karantinada 42 kişinin son tahlillerinin de negatif çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane önünde gazetecilere açıklamasında, karantinadakilerin normal hayatlarına devam edeceğini, herhangi bir takip gerekmediğini dile getirdi.

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Yolcuların Türkiye’ye geldiklerinde de bir hastalık belirtisi olmadığını belirten bakan, 42 yolcunun arasında altı Azerbaycan, üç Gürcistan, bir de Arnavutluk vatandaşının bulunduğunu dile getirdi.

Sağlık bakanı, corona virüsünün hızlı tespiti konusunda yerli üretim kite bir ülkeden 10 bin talep olduğunu dile getirdi.

Uçakla getirilmişlerdi

Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından yayıldığı düşünülen virüs, şimdiye dek çoğu Çin’de 1300’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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Wuhan kentindeki Türkler, gerekli testlerin ardından geçen ay uçakla Türkiye’ye getirilerek Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tek kişilik odalarda karantinaya alınmıştı.